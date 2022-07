Gb, Johnson "perde" altri due ministri ma non molla: "No alle elezioni anticipate" (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo Rishi Sunak e Sajid Javid, lasciano l'esecutivo anche altre due figure di primo piano, Michael Gove e Brandon Lewis. Una delegazione di fedelissimi del premier gli chiederà di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo Rishi Sunak e Sajid Javid, lasciano l'esecutivo anche altre due figure di primo piano, Michael Gove e Brandon Lewis. Una delegazione di fedelissimi del premier gli chiederà di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il governo britannico perde altri pezzi, ma Johnson non molla. Non si arresta l'emorragia di ministri: oggi è stato… - StopInvasioneIT : ????Boris #Johnson perde pezzi di governo. Sajid Javid, Rishi Sunak, Priti Patel, Kwasi Kwarteng.... ?? già solo per i… - susy19711 : RT @Agenzia_Ansa: Il governo britannico perde altri pezzi, ma Johnson non molla. Non si arresta l'emorragia di ministri: oggi è stato il tu… - marcodelucact60 : RT @valy_s: Il gov. di #BorisJohnson perde sempre più pezzi, pare anche Nadhim Zahawi. Pensa te che IRRESPONSABILI questi britannici… nono… - LuigiColline : RT @Agenzia_Ansa: Il governo britannico perde altri pezzi, ma Johnson non molla. Non si arresta l'emorragia di ministri: oggi è stato il tu… -