Galliani: «Sostenibilità? Il Monza sarebbe in Serie B» (Di giovedì 7 luglio 2022) “Sostenibilità? Se avessimo tenuto da conto il tema della Sostenibilità il Monza sarebbe ancora a lottare in Serie B. Oppure se ci fossimo basati sul fatturato dello scorso anno da 15 milioni ne avremmo spesi una decina e saremmo andati giù dalla Serie A come un sasso. Se fatturassimo un miliardo andrebbe bene, potremmo spendere Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 luglio 2022) “? Se avessimo tenuto da conto il tema dellailancora a lottare inB. Oppure se ci fossimo basati sul fatturato dello scorso anno da 15 milioni ne avremmo spesi una decina e saremmo andati giù dallaA come un sasso. Se fatturassimo un miliardo andrebbe bene, potremmo spendere Calcio e Finanza.

Pubblicità

fiore_1926 : RT @CalcioFinanza: Galliani: «Il Monza sarebbe ancora in Serie B se avessimo tenuto conto della sostenibilità economica. Un periodo di star… - viradonadesgra : RT @CalcioFinanza: Galliani: «Il Monza sarebbe ancora in Serie B se avessimo tenuto conto della sostenibilità economica. Un periodo di star… - Troves_1 : RT @CalcioFinanza: Galliani: «Il Monza sarebbe ancora in Serie B se avessimo tenuto conto della sostenibilità economica. Un periodo di star… - BenderXacm : RT @CalcioFinanza: Galliani: «Il Monza sarebbe ancora in Serie B se avessimo tenuto conto della sostenibilità economica. Un periodo di star… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Galliani: «Monza ancora in B tenendo conto sostenibilità»: “Sostenibilità? Se avessimo tenuto… -

Milan e Maldini, divorzio sempre più probabile ...che - acquisita la proprietà del Monza e riposizionato nel ruolo di AD il Senatore Adriano Galliani ... che Maldini mordesse il freno, si pensava quello imposto dalla necessaria sostenibilità ... Lukaku Inter, da Zhang sì al pressing di Inzaghi. Milan, Scaroni: Intesa per Maldini Galliani si è sentito con Marotta e per l'attaccante, autore nella passata stagione di 13 reti con ... niente innesti con maxi - ingaggi e gli acquisti saranno nel segno della sostenibilità. Botman ... Calcio e Finanza ...che - acquisita la proprietà del Monza e riposizionato nel ruolo di AD il Senatore Adriano... che Maldini mordesse il freno, si pensava quello imposto dalla necessaria...si è sentito con Marotta e per l'attaccante, autore nella passata stagione di 13 reti con ... niente innesti con maxi - ingaggi e gli acquisti saranno nel segno della. Botman ... Galliani: «Sostenibilità Il Monza sarebbe in Serie B»