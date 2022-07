Furti in appartamento, come funzionava la "scuola" delle baby ladre (Di giovedì 7 luglio 2022) I carabinieri hanno fermato due minorenni, di 17 e 12 anni, per un tentato furto a Roma: la più grande insegnava all'adolescente i trucchi del "mestiere" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) I carabinieri hanno fermato due minorenni, di 17 e 12 anni, per un tentato furto a Roma: la più grande insegnava all'adolescente i trucchi del "mestiere"

