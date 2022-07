Frode 'carosello' su carburanti, evasa Iva per 130 milioni (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Chieti ha concluso un'importante operazione in provincia che ha consentito di smascherare una "Frode carosello" nel settore del commercio di carburante ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Chieti ha concluso un'importante operazione in provincia che ha consentito di smascherare una "" nel settore del commercio di carburante ...

