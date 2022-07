Friends: la co-creatrice Marta Kauffman si scusa per aver sbagliato il pronome del genitore trans di Chandler (Di giovedì 7 luglio 2022) Marta Kauffman si rammarica della rappresentazione sbagliata del personaggio di Amanda Bing, interpretata da Kathleen Turner, in Friends. La co-creatrice di Friends Marta Kauffman si è scusata pubblicamente pernon aver usato pronomi appropriati per il genitore transgender di Chandler Bing nella sitcom di successo degli anni '90. Marta Kauffman, 65 anni, ha detto che ora si rammarica per la rappresentazione del personaggio di Amanda Bing, interpretato da Kathleen Turner. "Continuavamo a riferirci a lei come al padre di Chandler, anche se il padre di Chandler era trans", ha detto l'autrice durante ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022)si rammarica della rappresentazione sbagliata del personaggio di Amanda Bing, interpretata da Kathleen Turner, in. La co-disi èta pubblicamente pernonusato pronomi appropriati per ilgender diBing nella sitcom di successo degli anni '90., 65 anni, ha detto che ora si rammarica per la rappresentazione del personaggio di Amanda Bing, interpretato da Kathleen Turner. "Continuavamo a riferirci a lei come al padre di, anche se il padre diera", ha detto l'autrice durante ...

