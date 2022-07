Franciacorta in pericolo | l’eccellenza italiana rischia un crollo del 30% per l’emergenza siccità

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Ila rischio diproduttivo a causa della. La vendemmia potrebbe infatti vedere precipitare la propria tenuta nelle prossime settimane, come riporta l’Agi.nel mirino dellaFabio Lantieri, tirolare della cantina omonima Lantieri de Paratico, così si esprime alla stampa: “È realistico pensare che almeno il 20-30%” della raccolta dell’uva mancherà”. Il leader dell’azienda pluripremiata a livello globale aggiunge che “fino a questo momento ce la siamo cavata, perché qualche sporadica pioggia c’è stata. E le viti non sono ancora in sofferenza”. Il futuro, però, è fosco: “Manca più di un mese alla vendemmia e a questo punto sarebbe molto importante che piovesse: questa è la fase in cui nell’uva inizia la trasformazione zuccherina, si gonfia per ...

IlPrimatoN : 'Dobbiamo proprio sperare nella pioggia. Le prossime due settimane saranno cruciali' -

