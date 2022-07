Football americano, raduno per l’Italia: 120 convocati a Ferrari, tornano i Campioni d’Europa (Di giovedì 7 luglio 2022) Davide Giuliano, Head Coach della Nazionale Italiana di Football americano, ha convocato un raduno di selezione che si terrà a Ferrara il 23-24 luglio e che la settimana successiva sarà seguito da un altro raduno in sede da definire. Il ribattezzato Blue Team tornerà dunque al lavoro dopo aver vinto gli Europei lo scorso autunno. Gli azzurri si prepareranno in vista del probabile impegno di ottobre contro la Gran Bretagna. Sono stati chiamati agli ordini ben 120 atleti, tra cui alcuni giovani che sono attualmente impegnativi agli Europei Uder 19 di gruppo B (ieri hanno battuto la Spagna per 24-0 e si sono guadagnati l’accesso alla finale per la promozione). convocati raduno ITALIA Football americano 1 DI TUNISI STEFANO VIPERS MODENA WR 2 FINADRI ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Davide Giuliano, Head Coach della Nazionale Italiana di, ha convocato undi selezione che si terrà a Ferrara il 23-24 luglio e che la settimana successiva sarà seguito da un altroin sede da definire. Il ribattezzato Blue Team tornerà dunque al lavoro dopo aver vinto gli Europei lo scorso autunno. Gli azzurri si prepareranno in vista del probabile impegno di ottobre contro la Gran Bretagna. Sono stati chiamati agli ordini ben 120 atleti, tra cui alcuni giovani che sono attualmente impegnativi agli Europei Uder 19 di gruppo B (ieri hanno battuto la Spagna per 24-0 e si sono guadagnati l’accesso alla finale per la promozione).ITALIA1 DI TUNISI STEFANO VIPERS MODENA WR 2 FINADRI ...

