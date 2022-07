Fognini attacca Nadal: "Non credete al suo infortunio" (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - Rafael Nadal approda in semifinale a Wimbledon dopo 5 set e oltre 4 ore di lotta con Taylor Fritz, nonostante un infortunio ai muscoli addominali patito nel secondo set, che lo limita in particolare al servizio. Un problema fisico al quale non crede il collega Fabio Fognini: "Sicuramente", scrive ironico il tennista azzurro commentando in una storia Instagram la notizia dell'infortunio dello spagnolo. "Ragazzi, smettete di credere in quello che leggete per favore", aggiunge giocatore azzurro di Coppa Davis Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - Rafaelapproda in semifinale a Wimbledon dopo 5 set e oltre 4 ore di lotta con Taylor Fritz, nonostante unai muscoli addominali patito nel secondo set, che lo limita in particolare al servizio. Un problema fisico al quale non crede il collega Fabio: "Sicuramente", scrive ironico il tennista azzurro commentando in una storia Instagram la notizia dell'dello spagnolo. "Ragazzi, smettete di credere in quello che leggete per favore", aggiunge giocatore azzurro di Coppa Davis

