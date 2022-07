Flo, da Fondo Gid 6,5 mln per accelerare transizione verso prodotti ecosostenibili (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Un prestito di 6,5 milioni di euro per Flo, azienda di Fontanellato (Parma) che dal 1973 produce stoviglie prima in plastica e oggi in materiali ecosostenibili, grazie al Fondo Gid (Grandi imprese in difficoltà). Gestito da Invitalia e istituito dal ministero dello Sviluppo economico, il Fondo è destinato alle grandi imprese in difficoltà dopo la pandemia e mette a disposizione finanziamenti agevolati a 5 anni. Con 7 siti di produzione, in Italia ed Europa, e 8 centri logistici di distribuzione, l’azienda ha una capacità produttiva annuale superiore a 12 miliardi di bicchieri monouso, il prodotto di punta. “La nostra azienda – spiega Daniele Simonazzi, amministratore delegato di Flo – fa da 50 anni imballaggi per alimenti in diversi materiali. Siamo partiti con la produzione a Fontanellato e siamo diventati leader ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Un prestito di 6,5 milioni di euro per Flo, azienda di Fontanellato (Parma) che dal 1973 produce stoviglie prima in plastica e oggi in materiali, grazie alGid (Grandi imprese in difficoltà). Gestito da Invitalia e istituito dal ministero dello Sviluppo economico, ilè destinato alle grandi imprese in difficoltà dopo la pandemia e mette a disposizione finanziamenti agevolati a 5 anni. Con 7 siti di produzione, in Italia ed Europa, e 8 centri logistici di distribuzione, l’azienda ha una capacità produttiva annuale superiore a 12 miliardi di bicchieri monouso, il prodotto di punta. “La nostra azienda – spiega Daniele Simonazzi, amministratore delegato di Flo – fa da 50 anni imballaggi per alimenti in diversi materiali. Siamo partiti con la produzione a Fontanellato e siamo diventati leader ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Flo, da Fondo Gid 6,5 mln per accelerare transizione verso prodotti ecosostenibili - - StraNotizie : Flo, da Fondo Gid 6,5 mln per accelerare transizione verso prodotti ecosostenibili - LocalPage3 : Flo, da Fondo Gid 6,5 mln per accelerare transizione verso prodotti ecosostenibili - PlasticaVerde : RT @PolimericaNews: Isap packaging (gruppo FLO) ottiene finanziamento di 9,5 milioni di euro dal Fondo GID del MiSe, gestito da Invitalia h… - PolimericaNews : Isap packaging (gruppo FLO) ottiene finanziamento di 9,5 milioni di euro dal Fondo GID del MiSe, gestito da Invital… -