Fiumicino | nasce il Consorzio Mare Lazio | punta allo sviluppo della nautica

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 luglio 2022)– E’ stato sottoscritto ieri dai rappresentanti di diverse aziende laziali un documento che di fatto sancisce la nascita delche avrà il compito di creare opportunità diper tutti gli operatorie delregione. Quello nautico infatti è uno dei settori con maggiori prospettive di espansione e ricadute positive sul territorio laziale. La sfida dell’immediato futuro è trasforle potenzialità di un comparto altamente specializzato in concrete opportunità per le aziende che ne fanno parte. Ilrappresenta una grande potenzialità per il territorio e il neonatosi ...