Fiumicino, al via la sostituzione dei 178 punti luce del Lungomare della Salute (Di giovedì 7 luglio 2022) Fiumicino – E' partita la sostituzione di tutti i 178 punti luce che si trovano su Lungomare della Salute: "Abbiamo deciso per un ripristino completo – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – visto che i lampioni risultavano ammalorati dalla salsedine e dalle intemperie, per questo le armature dei sostegni sono state oggetto di riverniciature in maniera più accentuata nelle parti alte. Che sono quelle più esposte alle intemperie marine. Un lavoro che va a completare quello iniziato 2 anni fa di adeguamento degli impianti elettrici a basso consumo, con lampade a Led, con anche le modifiche agli impianti elettrici situati nei quadri elettrici. Infine, è giusto ricordare che, buona parte del lavoro, è stato svolto in garanzia dalla ditta che si è occupata ...

