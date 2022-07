Fiorentina, Sky: “Ecco il sostituto di Odriozola” (Di giovedì 7 luglio 2022) Fiorentina SKY- La Fiorentina è una delle più attive sul mercato in entrata e ieri dopo aver presentato Rolando Mandragora, il D.S. Joe Barone ha confermato di un contatto in serata con l’entourage di Dodô. La squadra toscana è alla ricerca del terzino destro che sostituisca il non riscattato Alvaro Odriozola, ritornato al Real Madrid. . La trattativa con lo Shaktar era in fase avanzata già da qualche settimana, da fine Maggio la Fiorentina aveva puntato il Brasiliano come sostituto dello spagnolo visto che il Real Madrid richiedeva tanto per il riscatto. De Zerbi ha consigliato tanto questo colpo ai viola, visto le grandi doti tecniche e fisiche che possiede il giocatore. Il terzino ha già tanta esperienza in Champions League ed Europa League, può dare una mano importantissima alla ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 7 luglio 2022)SKY- Laè una delle più attive sul mercato in entrata e ieri dopo aver presentato Rolando Mandragora, il D.S. Joe Barone ha confermato di un contatto in serata con l’entourage di Dodô. La squadra toscana è alla ricerca del terzino destro che sostituisca il non riscattato Alvaro, ritornato al Real Madrid. . La trattativa con lo Shaktar era in fase avanzata già da qualche settimana, da fine Maggio laaveva puntato il Brasiliano comedello spagnolo visto che il Real Madrid richiedeva tanto per il riscatto. De Zerbi ha consigliato tanto questo colpo ai viola, visto le grandi doti tecniche e fisiche che possiede il giocatore. Il terzino ha già tanta esperienza in Champions League ed Europa League, può dare una mano importantissima alla ...

