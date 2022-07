(Di giovedì 7 luglio 2022) Habemus terzino. Molto probabilmente è questa la prima idea scattata nella mente di Vincenzo Italiano, quando la dirigenza dellaha comunicato al tecnico viola di aver raggiunto un accordo con lo Shakhtar Donetsk per l’acquisto di Domilson Cordeiro dos Santos, noto al mondo del calcio come. Un rinforzo fortemente voluto dal club di Rocco Commisso che – dalla fine della scorsa stagione – era alla ricerca di un giocatore in grado di colmare il buco lasciato da Odriozola. Tra i nomi cercati c’eranoquelli di Bellanova e Celik – era stata presentata un’offerta più alta di quella della Roma – ma alla fine le dinamiche di calciomercato e l’insistenza dell’allenatore hanno convinto laa puntare tutto sul brasiliano. Trattativa estenuante EPA/Sergey Dolzhenko Federico Dimarco dell’Inter ...

Con il re - opening - dopo lo stop iniziato nel gennaio 2022 - Francesco vuole portare avanti la ... la carne in primis, con sua maestà la Fiorentina, e la cacciagione (faraona, cinghiale, faggiano); ... Fiorentina no stop: dopo Jovic si chiude anche per Dodô La trattativa, che andava avanti da giorni ormai, è stata chiusa per il passaggio del difensore a Firenze a titolo definitivo. Dopo l'ufficialità e la presentazione di Mandragora, la Fiorentina ha chi ...Previsto a breve un incontro tra la Fiorentina e gli agenti di Dodò. A breve è previsto un incontro tra gli agenti del giocatore e la società toscana.