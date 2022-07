Festa grande per l’amato volto tv: non solo è mamma bis, ma è anche pronta a convolare a nozze (Di giovedì 7 luglio 2022) Festa grande per l’amatissimo volto di Canale 5: non solo è diventata mamma bis, ma è anche pronta a convolare a nozze, svelata la data. Un periodo pieno d’amore, quello che l’ex amato volto tv sta trascorrendo ultimamente. Qualche settimana fa, è diventata mamma bis della piccola Mia, ma adesso è anche pronta a convolare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 7 luglio 2022)per l’amatissimodi Canale 5: nonè diventatabis, ma è, svelata la data. Un periodo pieno d’amore, quello che l’ex amatotv sta trascorrendo ultimamente. Qualche settimana fa, è diventatabis della piccola Mia, ma adesso èL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Stanno bene e hanno tagliato il traguardo dei quattro anni le gemelline siamesi centrafricane Ervina e Prefina, nat… - vaticannews_it : Messa nel campo in #SudSudan con oltre 140mila persone, più della metà #bambini. L'incontro con @Unhcr e l'abbracci… - Fa_fanculo : @CheshireCat_82 @RobertoHusky49 @caporix Possiamo fa pure comunione e cresima insieme. Unica grande festa e due sac… - AgenziaH : RT @vaticannews_it: Messa nel campo in #SudSudan con oltre 140mila persone, più della metà #bambini. L'incontro con @Unhcr e l'abbraccio al… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge festeggia il compleanno con il fidanzato che non ha voluto un ex gieffino alla fe… -