Ferrari ispira un Richard Mille da togliere il fiato

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 7 luglio 2022)è sinonimo di emozioni. In pista, dove ancora si discute della decisione di lasciare in pista Charles Leclerc in occasione della Safety Car, facendolo precipitare dal primo a quarto posto nel corso dell'ultimo gran premio. Ma anche fuori dai circuiti, dove è stato appena presentato il nuovo Rm Up-01: primo orologio nato dalla partnership con. Un modello che, come la rossa di Maranello, non accetta mezze misure, perché definirlo ultrapiatto appare quasi riduttivo. Con la sua cassa da soli 1,75 mm, infatti, il nuovo Rm Up-01, contribuisce a ridefinire il concetto stesso di sottigliezza, spostando ancor più in alto l’asticella nell’approccio all’integrazione fra meccanica e cassa degli orologi in cui la tecnicità più che mai ne detta l’estetica. Charles Leclerc Rm ...