“Ferocia da assassini” Sansonetti accusa lo Stato e difende i fratelli Bianchi

Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Willy Duarte Monteiro andati in scena a Rebibbia. Soltanto uno dei due sconterà la pena a Rebibbia, carcere di Roma, con Marco, il più piccolo dei due, che sarà trasferito in un'altra sede: ciascuno sconterà la pena singolarmente e non potranno vedersi o avere contatti. La decisione ha mandato su tutte le furie Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista: "Hanno separato i fratelli Bianchi, dopo l'ergastolo. Non si vedranno mai più. Lo Stato si comporta con loro con la stessa Ferocia con la quale loro si sono comportati con Willy. A me non piace questa cosa. Non trovo che sia civiltà". Il messaggio su Twitter del giornalista ha scatenato il "tribunale" dei social, con oltre 5mila commenti sulla ...

margveritee : immagina provare pietà per due assassini e urlare all’inciviltà dello stato paragonandola alla ferocia di un pestag… - TammaGraziagt : @PieroSansonetti Questo tweet è di cattivo gusto e superficiale! La ferocia non è paragonabile e la separazione di… - 15ghost6 : @PieroSansonetti Massacrare un ragazzo perché nero e separare i due fratelli assassini in carcere, non so in che pa… - CantoneLeonard : @biif Una sentenza infame non può costituire un precedente per giustificare la ferocia di questi assassini che si è… - lupazzottu : RT @13mari81: @PieroSansonetti La stessa ferocia? Davvero per lei massacrare di botte un ragazzino fino a ucciderlo è paragonabile a separa… -