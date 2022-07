Fermato con una tanica di benzina, malato di Covid voleva incendiare l’ospedale Cardarelli (Di giovedì 7 luglio 2022) Si sente male e va al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove risulta positivo al Covid. Allora si allontana e torna con una tanica di benzina, con l’intento di appiccare un incendio. Fermato dalle guardie giurate viene poi denunciato. L’episodio, riferisce il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che cita Nessuno tocchi Ippocrate, e’ avvenuto ieri alle 7.30 ed e’ l’ennesimo caso di violenza verificatosi negli ultimi giorni nell’ospedale campano. “Certi soggetti oltre ad essere violenti sono anche stupidi”, commenta Borrelli. “Dare fuoco agli ospedali – prosegue – significa privare tutti di un servizio fondamentale. La devastazione dei nostri ospedali non ci fara’ certamente avere cure migliori e piu’ rapide. Purtroppo oramai ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) Si sente male e va al pronto soccorso deldi Napoli, dove risulta positivo al. Allora si allontana e torna con unadi, con l’intento di appiccare un incendio.dalle guardie giurate viene poi denunciato. L’episodio, riferisce il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che cita Nessuno tocchi Ippocrate, e’ avvenuto ieri alle 7.30 ed e’ l’ennesimo caso di violenza verificatosi negli ultimi giorni nelcampano. “Certi soggetti oltre ad essere violenti sono anche stupidi”, commenta Borrelli. “Dare fuoco agli ospedali – prosegue – significa privare tutti di un servizio fondamentale. La devastazione dei nostri ospedali non ci fara’ certamente avere cure migliori e piu’ rapide. Purtroppo oramai ...

