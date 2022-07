Federico Rossi incidente in acqua | ricoverato in ospedale d’urgenza | ecco come sta adesso | cosa è successo | incidente FOTO e VIDEO

Pubblicità

GretaSmara : Blanchito col gesso alla gamba mezzo storpio Federico Rossi tre costole rotte Si aprono le scommesse su quali saran… - MariaclaraPra : Nooo raga si è sminchiato pure Federico Rossi sbattendo contro una pedana mentre faceva wakeboard ?? - cwtcth : minchia ma federico rossi si è sfracellato che paura - asiiamara : RT @fanpage: Federico Rossi pochi minuti fa ha aggiornato i suoi fan dall’ospedale: è stato vittima di uno spiacevole incidente in acqua. M… - voguefede : Federico Rossi x ossa rotte by rkomi -

Vanity Fair Italia

si trova in ospedale , da dove sta aggiornando i fan sulle sue attuali condizioni. Il cantante, che si è fatto conoscere al pubblico italiano con il duo Benji e Fede, è stato vittima di ...Incidente in acqua perTanta paura perche ha avuto un incidente in acqua mentre faceva wakeboard. Un momento di svago per il cantante che, sfortunatamente, si è schiantato contro una pedana. ... Federico Rossi: «Innamorato delle piccole cose» Il noto cantante Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede, ha avuto un incidente ed è stato portato in ospedale. Le sue condizioni.Il giovane cantante è stato vittima di un incidente in mare, mentre stava praticando wakeboard e ora aggiorna i fan sulle sue condizioni ...