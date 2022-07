Fedele | “Il Napoli va al ristorante e chiede friarielli e insalata mista”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 luglio 2022) Enricoex dirigente e ora opinionista commenta il calciomercato del, lo fa ai microfoni di Radio Marte. Su Dybala,dice: “Abbiamo fatto una riduzione di un trenta milioni credo grosso modo però non abbiamo messo in conto quelli che arrivano. Il concetto è un altro, ilche vuole fare? Sono stato nel calcio per tanti anni ed ho fatto tante tournèe, ma oggi il business ha avuto il sopravvento su tutto. La situazione finanziaria in Italia è critica, nelno“. Poi aggiunge: “Ma ilcredo che stia acquistando giocatori in ruoli dove su per giù aveva già un titolare e non ha coperto uno dei punti critici del. Sono stati presi un terzino sinistro nonostante avessi Mario Rui e poi Kvaratskhelia nonostante avessi Lozano e Politano. ...