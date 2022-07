Farnesina, massima attenzione a tragica vicenda Sharm (Di giovedì 7 luglio 2022) La Farnesina sta seguendo con la massima attenzione la tragica vicenda del piccolo Andrea Mirabile, minore deceduto a Sharm el Sheikh lo scorso sabato 2 luglio. L'Ambasciata d'Italia al Cairo e il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Lasta seguendo con laladel piccolo Andrea Mirabile, minore deceduto ael Sheikh lo scorso sabato 2 luglio. L'Ambasciata d'Italia al Cairo e il ...

Pubblicità

fisco24_info : Farnesina, massima attenzione alla tragica vicenda Sharm: 'Al lavoro per rientro in Italia prima possibile dei geni… - SegirtNews : Farnesina, massima attenzione alla tragica vicenda Sharm - francobus100 : Raphael Tunesi, albergatore italiano ucciso a colpi di pistola in Messico. Farnesina: «Sia fatta massima luce»… -