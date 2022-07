Famiglia palermitana va in vacanza a Sharm El-Sheik: muore bambino di 6 anni | Cosa è successo? (Di giovedì 7 luglio 2022) Un bambino di 6 anni a seguito di una presunta intossicazione alimentare a Sharm El-Sheik. Una vacanza di 15 giorni è diventata ben presto una tragedia per una Famiglia Famiglia palermitana. Ma Cosa sappiamo fino ad ora? Una delle mete estive per eccellenza per il mare cristallino, per la natura semi incontaminata e relativamente vicina e a “buon prezzo” è sicuramente l’Egitto. Grazie alla sua storia millenaria e al fascino intramontabile delle Piramidi, molte famiglie italiane scelgono di trascorrere le ferie soprattutto a Sharm El-Sheik, divenuta con gli anni una vera e propria roccaforte per il turismo, da quello più massivo e alla portata di tutti a quello più glam e di lusso. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 luglio 2022) Undi 6a seguito di una presunta intossicazione alimentare aEl-. Unadi 15 giorni è diventata ben presto una tragedia per una. Masappiamo fino ad ora? Una delle mete estive per eccellenza per il mare cristallino, per la natura semi incontaminata e relativamente vicina e a “buon prezzo” è sicuramente l’Egitto. Grazie alla sua storia millenaria e al fascino intramontabile delle Piramidi, molte famiglie italiane scelgono di trascorrere le ferie soprattutto aEl-, divenuta con gliuna vera e propria roccaforte per il turismo, da quello più massivo e alla portata di tutti a quello più glam e di lusso. ...

