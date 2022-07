F1, George Russell: “Cerchiamo di confermare le prestazioni di Silverstone, anche se il Red Bull Ring non ci favorirà” (Di giovedì 7 luglio 2022) George Russell ha tanta voglia di rifarsi dopo l’incidente al via di Silverstone e si presenta carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Il tremendo impatto che ha fatto letteralmente decollare Guanyu Zhou ha estromesso dalla gara britannica anche il pilota di casa che, contemporaneamente, vedeva il suo vicino di box Lewis Hamilton mettere in scena una delle migliori prestazioni delle ultime settimane. Il portacolori del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni al momento dell’incidente al via di Silverstone nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend del Red Bull Ring. “Sono subito sceso dalla macchina appena mi sono fermato. Penso sia ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022)ha tanta voglia di rifarsi dopo l’incidente al via die si presenta carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Il tremendo impatto che ha fatto letteralmente decollare Guanyu Zhou ha estromesso dalla gara britannicail pilota di casa che, contemporaneamente, vedeva il suo vicino di box Lewis Hamilton mettere in scena una delle miglioridelle ultime settimane. Il portacolori del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni al momento dell’incidente al via dinel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend del Red. “Sono subito sceso dalla macchina appena mi sono fermato. Penso sia ...

