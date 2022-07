F1, Austria terra di conferme? Red Bull, Ferrari e Mercedes cercano risposte alle questioni aperte a Silverstone (Di giovedì 7 luglio 2022) La Formula Uno ha a malapena il tempo di metabolizzare il caotico ed emozionante Gran Premio di Gran Bretagna, in quanto non c’è alcuna pausa tra Silverstone e il successivo evento agonistico. Nel weekend, infatti, si corre il GP d’Austria. La prova prevista a Spielberg sarà particolarmente significativa per tutta una serie di ragioni, a cominciare dal fatto di avere al suo interno una Sprint. Dunque si comincerà a fare sul serio già nella giornata di venerdì, quando sono programmate le qualifiche, che serviranno a determinare la griglia di partenza della mini-gara del sabato, prima dell’appuntamento clou domenicale. Ovviamente la Sprint assegnerà punti iridati, il che significa poter muovere maggiormente la classifica rispetto alle abitudini. Al riguardo il Gran Premio britannico non ha spostato molto, soprattutto perché la ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) La Formula Uno ha a malapena il tempo di metabolizzare il caotico ed emozionante Gran Premio di Gran Bretagna, in quanto non c’è alcuna pausa trae il successivo evento agonistico. Nel weekend, infatti, si corre il GP d’. La prova prevista a Spielberg sarà particolarmente significativa per tutta una serie di ragioni, a cominciare dal fatto di avere al suo interno una Sprint. Dunque si comincerà a fare sul serio già nella giornata di venerdì, quando sono programmate le qualifiche, che serviranno a determinare la griglia di partenza della mini-gara del sabato, prima dell’appuntamento clou domenicale. Ovviamente la Sprint assegnerà punti iridati, il che significa poter muovere maggiormente la classifica rispettoabitudini. Al riguardo il Gran Premio britannico non ha spostato molto, soprattutto perché la ...

