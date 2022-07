Europeo: tre azzurri in top ten Nacra, doppia coppia in Gold Fleet per i 49er (Di giovedì 7 luglio 2022) Prosegue il Campionato Europeo ad Aarhus con gli equipaggi italiani che si dimostrano particolarmente combattivi. Nella Classe Nacra 17 adesso sono in tre nella top ten, mentre terminate le qualifiche dei 49er e 49erFX troviamo due equipaggi per classe in Gold Fleet. Sfortunati Crivelli Visconti – Calabrò che si ritrovano a pari punti ma al 26° posto: per loro la domani sarà Silver Fleet. Europeo, 49er La classifica overall dopo 6 prove: 1° Lambriex – Van de Werken (NED) 2° Peters – Sterritt (GBR) 3° Fantela – Fantela (CRO) Gli italiani in gara: 22° Ferrarese – Chistè (ITA) 25° Anessi – Gamba (ITA) 26° Crivelli Visconti – Calabrò (ITA) Le dichiarazioni dei protagonisti Leonardo Chistè: “Oggi ultimo giorno di qualifiche, il vento è ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 7 luglio 2022) Prosegue il Campionatoad Aarhus con gli equipaggi italiani che si dimostrano particolarmente combattivi. Nella Classe17 adesso sono in tre nella top ten, mentre terminate le qualifiche deiFX troviamo due equipaggi per classe in. Sfortunati Crivelli Visconti – Calabrò che si ritrovano a pari punti ma al 26° posto: per loro la domani sarà SilverLa classifica overall dopo 6 prove: 1° Lambriex – Van de Werken (NED) 2° Peters – Sterritt (GBR) 3° Fantela – Fantela (CRO) Gli italiani in gara: 22° Ferrarese – Chistè (ITA) 25° Anessi – Gamba (ITA) 26° Crivelli Visconti – Calabrò (ITA) Le dichiarazioni dei protagonisti Leonardo Chistè: “Oggi ultimo giorno di qualifiche, il vento è ...

Pubblicità

AzzurreFIGC : La #FIGC apre ai tifosi le porte di ???????? ?????????????? ???? A #Manchester in occasione delle tre gare in programma delle… - Fprime86 : RT @AzzurreFIGC: La #FIGC apre ai tifosi le porte di ???????? ?????????????? ???? A #Manchester in occasione delle tre gare in programma delle #Azzurre… - Gabrioc : 'Il Tre Penne sta facendo la partita perfetta a livello europeo: chiudersi bene in fase difensiva e non sbagliare m… - DarioL46 : Il mercato ha premiato il progetto industriale europeo lanciato da MFE-MEDIAFOREUROPE - assicurando alla nostra s… - santitastocazzo : RT @giuseincanto: nou che tra tre giorni giochiamo la prima partita all’europeo con una squadra delle favorite per vincerlo sempre noi:… -