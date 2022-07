Europei paralimpici di Tiro con l’arco a Roma dall’1 al 7 agosto

(Di giovedì 7 luglio 2022)(ITALPRESS) – I medagliati azzurri di Tokyo e i protagonisti del Mondiale di Dubai sfideranno i migliori atleti del continente: il mondo delconparalimpico, ma anche olimpico, si ritroverà aal 7prossimi, per i CampionatiPara-Archery. Ad oggi sono già 120 gli arcieri iscritti provenienti da 28 Paesi, che gareggeranno al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” e allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”. “Stiamo portando a casa risultati straordinari e vogliamo proseguire così, sia nel mondo olimpico che paralimpico. Io ho la fortuna di vivere uno sport nel quale convivono questi due mondi, ed è per noi ulteriore motivo di soddisfazione portare a gareggiare, per la prima volta, atleti non vedenti”, ha evidenziato il ...

Ospitare gli Europei di tiro con l'arco e ragionare in quest'ottica dà a questo sport un valore unico", ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò.