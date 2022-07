+Europa: Della Vedova, 'nostro obiettivo diverso da un centrismo improvvisato' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "La forza Della federazione con Azione è stata quella di fare una cosa diversa, metterci insieme su un obiettivo comune. La differenza con il centrismo è che il nostro obiettivo non è fare una sommatoria, ma una cornice ampia e ben definita non confondibile con un centro che sia". Lo ha detto Benedetto Della Vedova presentando il Comitato di garanzia dei liberali democratici repubblicani europei. "Noi guardiamo a una famiglia europea molto precisa, spiace deludere chi vorrebbe una sommatoria ma noi stiamo facendo una cosa che ha una fisionomia, una articolazione di pensiero e delle radici, non confondibile con altre esperienze -ha spiegato il segretario di +Europa-. Posso solo suggerire ad altri che le cose non si ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "La forzafederazione con Azione è stata quella di fare una cosa diversa, metterci insieme su uncomune. La differenza con ilè che ilnon è fare una sommatoria, ma una cornice ampia e ben definita non confondibile con un centro che sia". Lo ha detto Benedettopresentando il Comitato di garanzia dei liberali democratici repubblicani europei. "Noi guardiamo a una famiglia europea molto precisa, spiace deludere chi vorrebbe una sommatoria ma noi stiamo facendo una cosa che ha una fisionomia, una articolazione di pensiero e delle radici, non confondibile con altre esperienze -ha spiegato il segretario di-. Posso solo suggerire ad altri che le cose non si ...

Pubblicità

Greenpeace_ITA : TASSONOMIA, APPROVATI GAS FOSSILE E NUCLEARE Oggi l’Europa ha preso una decisione vergognosa. L’operazione di green… - riotta : Il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Nikolai Patrushev conferma che gli obiettivi della guerra di #Putin… - GiovaQuez : 'Le sanzioni non funzionano, funziona solo l'allontanamento della Russia dall'Europa. Ed è questo il vero obiettivo… - WillyFilippo : RT @laperlaneranera: La stampa e TV Dimentica di ricordare; L'UCRAINA non fa parte dell'Europa ne della NATO. Non piò godere di diritti sul… - MastroCecco1 : RT @laviniaricci83: 'L'Europa è responsabile solo dell'8% di emissioni CO2, la maggioranza viene da Cina e India ma nessuno dice nulla. Per… -