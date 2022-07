Estudiantes vs Fortaleza | ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo uno stallo nella gara di apertura della scorsa settimana,si sfideranno per un posto nei quarti di finale della Copa Libertadores venerdi 8 luglio all’de La Plata a Bueno Aires. Los Pincharratas ha risposto prontamente nel primo incontro, trovando il pareggio otto minuti dopo essere andato in svantaggio, giocando sull’1-1. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Durante la campagna Libertadores del 2022,è emersa come una delle storie più affascinanti di quest’anno in Sud America. Molte lune fa hanno dominato questo torneo, vincendo il ...