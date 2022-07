Estate da incubo per chi viaggia: il trasporto aereo è in tilt. Caos totale sui rimborsi (Di giovedì 7 luglio 2022) «Da giorni il trasporto aereo si sta rivelando un vero e proprio inferno per migliaia di cittadini. 50 mila i voli cancellati nell'ultimo mese, bagagli smarriti, ritardi epocali e famiglie costrette a traversate bibliche pur di arrivare a destinazione. Proprio ora che la stagione estiva entra nel vivo mancano piloti, controllori di voli, operatori aeroportuali, e quel poco che resta sciopera. Una situazione incandescente dove a rimetterci sono solo i passeggeri». Così in una nota il presidente nazionale Udicon (Unione difesa consumatori), Denis Nesci. «In questi giorni stiamo ricevendo una valanga di richieste di rimborsi da parte dei viaggiatori che hanno subito cancellazioni o ritardi. Come Associazione che tutela i consumatori li stiamo supportando, grazie al contributo del nostro Ufficio legale, seguendo tutte le ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) «Da giorni ilsi sta rivelando un vero e proprio inferno per migliaia di cittadini. 50 mila i voli cancellati nell'ultimo mese, bagagli smarriti, ritardi epocali e famiglie costrette a traversate bibliche pur di arrivare a destinazione. Proprio ora che la stagione estiva entra nel vivo mancano piloti, controllori di voli, operatori aeroportuali, e quel poco che resta sciopera. Una situazione incandescente dove a rimetterci sono solo i passeggeri». Così in una nota il presidente nazionale Udicon (Unione difesa consumatori), Denis Nesci. «In questi giorni stiamo ricevendo una valanga di richieste dida parte deitori che hanno subito cancellazioni o ritardi. Come Associazione che tutela i consumatori li stiamo supportando, grazie al contributo del nostro Ufficio legale, seguendo tutte le ...

Pubblicità

zazoomblog : Oroscopo dell’estate Ecco chi passerà una vacanza stupenda e per chi sarà un incubo. Preparatevi - #Oroscopo #dell’… - zazoomblog : Oroscopo dell’estate Ecco chi passerà una vacanza stupenda e per chi sarà un incubo. Preparatevi - #Oroscopo #dell… - lagirasoleil : @agoleso Non potrò mai dimenticarla, mai! Io ero giovanissima e tosta ma il mio ex marito, parecchio più grande di… - PalozzippPier : #ACEA #Roma #Terni: 'Privatizzazione #ASM, incubo blitz di mezza estate' - - Megghimiglia : @Soldina_ La mia estetista dice che con il caldo e il sudore i peli crescono di più! Infatti anche i baffetti quand… -