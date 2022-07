Esposito ed Oleksyuk | trionfo sarnese a Santa Marinella

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarno (Sa) – Grande soddisfazione per la ASD “Fit&Sport Club” di Sarno, i cui atleti, Angeloed Adriano, giunti in rappresentanza campana, hanno preso parte alla decima edizione del Campionato “The best of the best”, che quest’anno ha avuto luogo lo scorso 25 giugno al porticciolo di, in provincia di Roma. L’incontro sportivo, al quale hanno preso parte i migliori atleti di kick boxing, full contact e free boxing, provenienti da Inghilterra, Ucraina, Polonia e persino Brasile, prevedeva l’assegnazione di tutoli italiani, intercontinentali e di specialità. A presiedere la kermesse agonistica promossa da IKTA, International, Kick and Thai Organization, il maestro Massimo Brizi ed i vicepresidenti Falconetti e Laudisio. Tornando alle giovani promesse ...