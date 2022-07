Ero ubriachissima | le nuove chat del processo a Ciro Grillo

(Di giovedì 7 luglio 2022) Udienza fiume per l'ascolto delle testimonianze volute dal giudice nelcontroe i suoi amici:aggiornato al 21 settembre

". Al processo a Grillo jr e ai suoi tre amici denunciati per violenza sessuale di gruppo (da loro sempre smentita) a una studentessa, conosciuta in discoteca, a ssieme a un'amica, ...'. Al processo - si legge sul Corriere della Sera - sono state acquisite nuove chat . Sono quelle di Silvia (nome di fantasia ndr), la ragazza che ha messo a verbale le accuse, ...Agli atti le nuove chat della vittima: «Ho fatto un casino» I vicini a Porto Cervo «Erano tutti a chiacchierare, a bere. Non abbiamo sentito nulla di anomalo» ...La ragazza che accusa Ciro e i suoi tre amici di stupro si era confidata con il suo insegnante di kite-surf, tutto è finito a verbale ...