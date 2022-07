Enzo Avitabile | il singolo “Fatti Miei” con Biagio Antonacci anticipa il nuovo album

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Uscirà domani, il primocheilprogetto discografico di, fatto d’incontri e di contaminazioni, la cui pubblicazione è prevista per settembre (prodotto dalla label Black Tarantella dell’artista partenopeo e distribuito da Believe). ‘’ porta una firma di eccellenza, quella di, che ha scritto la canzone appositamente per. “Nel 1983 esce ‘Meglio soul’, unincredibile di, un musicista, un cantautore di raro talento” – spiega cosida dove nasce la collaborazione tra i due cantautori. “Era un ...

Uscirà venerdì 8 luglio ' Fatti miei ', il primo singolo che anticipa il nuovo progetto discografico di, fatto d'incontri e di contaminazioni, la cui pubblicazione è prevista per settembre (album prodotto dalla label Black Tarantella dell'artista partenopeo e distribuito da ...Presenti anche brani d'autore che rendono omaggio ad alcuni artisti come Victor Jara ('Manifiesto),('Tutt' egual song' 'e criature'), Nusrat Fateh Ali Khan ('Mast Kalandar'), Rina ... Enzo Avitabile e Biagio Antonacci insieme nel nuovo singolo ‘Fatti miei’ C'è nell'aria qualcosa di nuovo, anzi d'antico. Enzo Avitabile canta in italiano: «Siamo roba da pazzi/ Siamo fuori coi gatti/ Camminiamo distratti/ e sogniamo col lotto/ ...Cosa hanno in comune Enzo Avitabile e Biagio Antonacci Certamente l’amore per la musica e, nel secondo caso, un grande amore per Napoli. I due cantautori hanno deciso di unire le forze per un featuri ...