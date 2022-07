Enzo Avitabile | il nuovo singolo è Fatti miei | scritto da Biagio Antonacci

Pubblicità

CorriereQ : ENZO AVITABILE feat. Biagio Antonacci: esce domani ‘Fatti miei’ - DietrolaNotizia : 'Fatti miei' il nuovo brano di Enzo Avitabile feat. Biagio Antonacci - cronachecampane : Musica: nuovo singolo per Enzo Avitabile, 'Fatti miei' feat. Antonacci #antonacci #enzoavitabile #fattimiei - SMSNEWSOFFICIAL : Esce venerdì 8 luglio ‘Fatti miei’, il nuovo singolo di Enzo Avitabile feat. Biagio Antonacci - infoitcultura : Enzo Avitabile feat. Biagio Antonacci: esce ‘Fatti miei’ -

NapoliToday

Uscirà venerdì 8 luglio ' Fatti miei ', il primo singolo che anticipa il nuovo progetto discografico di, fatto d'incontri e di contaminazioni, la cui pubblicazione è prevista per settembre (album prodotto dalla label Black Tarantella dell'artista partenopeo e distribuito da ...Presenti anche brani d'autore che rendono omaggio ad alcuni artisti come Victor Jara ('Manifiesto),('Tutt' egual song' 'e criature'), Nusrat Fateh Ali Khan ('Mast Kalandar'), Rina ... Enzo Avitabile e Biagio Antonacci insieme nel nuovo singolo ‘Fatti miei’ C'è nell'aria qualcosa di nuovo, anzi d'antico. Enzo Avitabile canta in italiano: «Siamo roba da pazzi/ Siamo fuori coi gatti/ Camminiamo distratti/ e sogniamo col lotto/ ...Cosa hanno in comune Enzo Avitabile e Biagio Antonacci Certamente l’amore per la musica e, nel secondo caso, un grande amore per Napoli. I due cantautori hanno deciso di unire le forze per un featuri ...