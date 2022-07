Pubblicità

TV7Benevento : Energia: Tremonti, 'Putin ci frega con il gas il governo con Iva e accise' - - TV7Benevento : **Energia: Tremonti, tra poco non avremo né pace né condizionatori'** - - Qualenergiait : Tremonti Ambiente e conto energia FV, nuovi chiarimenti dal MEF -

Il Sannio Quotidiano

... "STA RUBANDO I SOLDI AGLI ITALIANI" Il professorha poi parlato del governo italiano e ... e ora la restituzione di qualche soldo maltolto,: Putin ci frega i soldi con gas edma il ......consigliere economico - è che i rialzi siano in grandissima parte dovuti ai rincari dell'. È ...sgancia la bomba sul governo Draghi Per questo motivo occorre agire sul secondo fronte, ... **Energia: Tremonti, tra poco non avremo né pace né condizionatori'** Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Putin ci sta fregando con il gas, il Governo ci sta fregando con l’Iva e con le accise. L scenario è molto, molto complicato e davanti ad uno scenario di questo tipo un Gov ...«C’è il rischio recessione: il Pil russo non è grandissimo, ma è legato all’export di energia». Così il presidente di Aspen Institute Italia Giulio Tremonti all’incontro ...