Energia, al via la nuova gara Consip da 3 mld per la fornitura alle Pubbliche Amministrazioni (Di giovedì 7 luglio 2022) Consip ha bandito la nuova gara per la fornitura di Energia elettrica alle PA, per un totale, compresi gli eventuali incrementi contrattuali, di oltre 18 Terawattora (TWh). La Convenzione 'Energia Elettrica ed. 20' è suddivisa in 16 lotti geografici più il lotto 'Italia', per un valore stimato a base d'asta di oltre 3 mld di euro. Il lotto 'Italia' riservato alle PA con diversi 'punti di prelievo' dislocati sul territorio e consumi rilevanti consentirà di gestire la fornitura con un unico contratto, tramite un singolo interlocutore dedicato. La Convenzione avrà una durata di 12 mesi e offre alle PA la fornitura di Energia elettrica a prezzo variabile. I corrispettivi delle forniture ...

