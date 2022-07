Endurance: tra 100 giorni la sfida mondiale (Di giovedì 7 luglio 2022) Il cavallo come ambasciatore del territorio scaligero, come collante tra sportivi e appassionati. Questo il mood definito da Veronafiere a 100 giorni dal Campionato del Mondo targato FEI Endurance World Championship Verona 2022 (19-23 ottobre). Una disciplina, quella dell'Endurance, che festeggia la 18ma edizione del mondiale, vantando radici lunghe nel tempo. Si riavvolge il nastro fino al 6 novembre 1860, quando Abramo Lincoln fu eletto Presidente degli Stati Uniti d'America. Il suo primo discorso pronunciato a Washington riuscì ad arrivare in California in soli 7 giorni e 17 ore grazie ad un servizio straordinario di Pony Express. I Pony Express erano organizzati a staffetta: ogni corriere percorreva un massimo di 160 chilometri al giorno. E 160 chilometri veronesi attendono ora i migliori cavalli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Il cavallo come ambasciatore del territorio scaligero, come collante tra sportivi e appassionati. Questo il mood definito da Veronafiere a 100dal Campionato del Mondo targato FEIWorld Championship Verona 2022 (19-23 ottobre). Una disciplina, quella dell', che festeggia la 18ma edizione del, vantando radici lunghe nel tempo. Si riavvolge il nastro fino al 6 novembre 1860, quando Abramo Lincoln fu eletto Presidente degli Stati Uniti d'America. Il suo primo discorso pronunciato a Washington riuscì ad arrivare in California in soli 7e 17 ore grazie ad un servizio straordinario di Pony Express. I Pony Express erano organizzati a staffetta: ogni corriere percorreva un massimo di 160 chilometri al giorno. E 160 chilometri veronesi attendono ora i migliori cavalli ...

Pubblicità

gponedotcom : Durante i test di preparazione per la 8 ore in Giappone, Niccolò si è ritrovato in pista con Jonathan, realizzando… - claudidur : La quantità di robe assurde che sto leggendo sulla vittoria di #Sainz mi rende ogni giorno più felice di occuparmi… - cais_tommaso : RT @It_Endurance: #DTM #DTM2022 #WeLoveDTM #FeelTheRoar - It_Endurance : #DTM #DTM2022 #WeLoveDTM #FeelTheRoar - It_Endurance : #ELMS #ACO #4HMonza -