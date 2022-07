Empoli, Zanetti si presenta: “Porterò la mia filosofia, Andreazzoli lascia una buona eredità” (Di giovedì 7 luglio 2022) “Sono passati praticamente vent’anni ed è un onore essere qui di nuovo. Avevo qualche chilo in meno e i capelli lunghi. Cercherò di guidare questa squadra con cuore e passione. L’obiettivo è quello di portare la mia filosofia, in questi anni mi sono fatto conoscere per i miei valori. Stimo Andreazzoli e mi lascia una buona eredità anche se la squadra cambierà un po’ pelle”. Lo ha detto il nuovo allenatore dell’Empoli, Paolo Zanetti, presentato oggi in conferenza stampa: “Ho sensazioni straordinarie, ringrazio il presidente Corsi e il direttore Accardi, ragioniamo il calcio allo stesso modo. Ogni campionato è diverso e porta dinamiche diverse, l’Empoli ha l’obiettivo di salvarsi e non solo. Ho scelto l’Empoli senza ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) “Sono passati praticamente vent’anni ed è un onore essere qui di nuovo. Avevo qualche chilo in meno e i capelli lunghi. Cercherò di guidare questa squadra con cuore e passione. L’obiettivo è quello di portare la mia, in questi anni mi sono fatto conoscere per i miei valori. Stimoe miunaanche se la squadra cambierà un po’ pelle”. Lo ha detto il nuovo allenatore dell’, Paoloto oggi in conferenza stampa: “Ho sensazioni straordinarie, ringrazio il presidente Corsi e il direttore Accardi, ragioniamo il calcio allo stesso modo. Ogni campionato è diverso e porta dinamiche diverse, l’ha l’obiettivo di salvarsi e non solo. Ho scelto l’senza ...

