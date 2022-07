Empoli | Zanetti | «Porterò la mia filosofia Ottima l’eredità di Andreazzoli»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 luglio 2022) Le parole di Paoloalla presentazione all’: «Stimoe mi lascia una buona eredità anche se la squadra cambierà» Paolosi è presentato all’prendendo il posto in panchina di. Di seguito le sue parole. «Sono passati praticamente vent’anni ed è un onore essere qui di nuovo. Avevo qualche chilo in meno e i capelli lunghi. Cercherò di guidare questa squadra con cuore e passione. L’obiettivo è quello di portare la mia, in questi anni mi sono fatto conoscere per i miei valori. Stimoe mi lascia una buona eredità anche se la squadra cambierà un po’ pelle. Ho sensazioni straordinarie, ringrazio il presidente Corsi e il direttore Accardi, ragioniamo il calcio allo stesso modo. Ogni ...