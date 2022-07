Ecco il primo aggiornamento per la nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro (Di giovedì 7 luglio 2022) La scorsa sera del 4 luglio 2022, durante la conferenza della serie Xiaomi 12S, è stata ufficialmente rilasciata anche la Xiaomi Mi Band 7 Pro ed è stata messa in vendita immediatamente in Cina stesso quella notte. Adesso, i primi utenti che hanno effettuato ordini hanno già ricevuto il nuovissimo braccialetto Smart del colosso cinese, ed è stato ottenuto anche il primo aggiornamento firmware alla versione 1.2.22. Il registro mostra che la Mi Band 7 Pro è stata lanciata ufficialmente, dunque è possibile già eseguire l’aggiornamento all’ultima versione per provare tutte le nuove funzionalità. A questo punto, andiamo a vedere insieme cosa comprende il nuovo update. Il nuovo aggiornamento firmware alla versione 1.2.22 della ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) La scorsa sera del 4 luglio 2022, durante la conferenza della serie12S, è stata ufficialmente rilasciata anche laMi7 Pro ed è stata messa in vendita immediatamente in Cina stesso quella notte. Adesso, i primi utenti che hanno effettuato ordini hanno già ricevuto il nuovissimo braccialettodel colosso cinese, ed è stato ottenuto anche ilfirmware alla versione 1.2.22. Il registro mostra che la Mi7 Pro è stata lanciata ufficialmente, dunque è possibile già eseguire l’all’ultima versione per provare tutte le nuove funzionalità. A questo punto, andiamo a vedere insieme cosa comprende il nuovo update. Il nuovofirmware alla versione 1.2.22 della ...

Pubblicità

FBiasin : Doverosa precisazione: quando si dice 'l'#Inter deve fare 60 milioni entro il 30 giugno 2023' si intende 'attivo',… - Inter : Save the date! ??? Ecco il primo appuntamento dell'estate nerazzurra ????? - GiovaAlbanese : Ecco #Zakaria alla Continassa: primo giorno della stagione per lui ?? #Juventus @Gazzetta_it - sagittariussxn : ed ecco il mio primo hit tweet urliamo perché non farò mai più un tweet e così tanti like - LengoCotto : @VieniquiC wow, ecco il primo esemplare non funzionante @laetranger -