Ecco cosa sappiamo della nuova variante indiana del Covid-19

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 luglio 2022) . Caratteristica principale l’alta trasmissibilità Il virus del-19 continua a variare. Ora a diffondersi con una velocità fuori dal comune è la cosiddetta, nome scientifico BA.2.75. Si tratta di una sottodi Omicron, rilevata il 2 giungo scorso e si è subito diffusa in Germania e Canada eZelanda. La sua caratteristica principale sarebbe l’alta trasmissibilità, ma p presto per fare altre valutazioni. Attualmente non esistono ancora studi scientifici sulle sue caratteristiche, mache si tratta di una una mutazione di seconda generazione, ovvero derivata dalla Omicron BA.2. In Italia non ancora è stata sequenziata. Il genetista Zollo ha dichiarato all’Ansa: “È presto per poter dire oggi che ladiventerà predominante: ...