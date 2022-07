(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’uomo Del Monte ha detto sì”. Brian Jackson, l’attoredei celebrinegli’80, èa 91. Era da tempo malato di cancro, come riferisce il tabloid The Sun. Jackson ha interpretato 25, nel ruolo del celeberrimo ‘uomo Delche dava l’ok alla frutta migliore. “L’uomo Del Monte ha detto sì” era il claim che accompagnava la pubblicità. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

telodogratis : E’ morto ‘l’uomo Del Monte’, protagonista degli spot anni ’80 – Video - zazoomblog : E’ morto ‘l’uomo Del Monte’ protagonista degli spot anni ’80 – Video - #morto #‘l’uomo #Monte’ #protagonista - zazoomblog : E’ morto ‘l’uomo Del Monte’ protagonista degli spot anni ’80 – Video - #morto #‘l’uomo #Monte’ #protagonista… - lifestyleblogit : E' morto 'l'uomo Del Monte', protagonista degli spot anni '80 - Video - - LUCA_italy19999 : RT @RobMcQuack: Trovato in mare il corpo di Kazuki Takahashi, l'autore di #YuGiOh. L'uomo aveva indosso un'attrezzatura da snorkeling, plau… -

Giornale di Sicilia

... dipendente dal gioco, risultò un simbolo degli abissi in cui unpoteva trovarsi a precipitare ... ma ricordò ogni volta che poteva di essere soprattutto il volto giusto per'autorialità, per un ...Frenetici i contatti con Farnesina, spiega, perché sia fatta rientrare al più presto la famiglia per essere assistita adeguatamente. 'Sono Rosalia Manosperti - è'appello lanciato dalla mamma ... L'uomo morto in via Roma, a Palermo: nella sua Comiso l'ultimo saluto. Le indagini proseguono