È morto James Caan | celebre Sonny Corleone de Il Padrino | da Misery a Elf

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 7 luglio 2022) Èattore ed iconicode Il, interprete di tanti film, danon deve morire a Rollerball, fino a padre scorbutico in Elf Ilattore, noto per il ruolo dine Il, èmercoledì sera all’età di 82 anni, come annunciato dalla sua famiglia tramite Twitter. It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6. The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time. End of tweet —...