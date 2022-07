È morto annegato Kazuki Takahashi, inventore del manga Yu-Gi-Oh: il giallo sull’incidente durante un’immersione (Di giovedì 7 luglio 2022) All’età di 60 anni è morto Kazuki Takahashi, il fumettista che aveva dato vita alla celebre serie Yu-Gi-Oh!. È stato trovato al largo della costa della prefettura di Okinawa, a sud del Giappone, con addosso maschera subacquea, boccaglio e pinne. Non si esclude quindi un incidente subacqueo. La guardia costiera, che aveva ricevuto la chiamata di emergenza, sta indagando per capire la dinamica della tragedia. Al momento, fanno sapere le autorità della città di Nago, si tiene in considerazione sia la via della morte accidentale ma non si esclude che Takahashi possa essere stato vittima di un’aggressione. July 7, 2022 Il manga Yu-Gi-Oh! è un manga giapponese, pubblicato in origine sulla rivista Weekly Shonen Jump (1996-2004). Poi divenne una serie, con la casa editrice ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) All’età di 60 anni è, il fumettista che aveva dato vita alla celebre serie Yu-Gi-Oh!. È stato trovato al largo della costa della prefettura di Okinawa, a sud del Giappone, con addosso maschera subacquea, boccaglio e pinne. Non si esclude quindi un incidente subacqueo. La guardia costiera, che aveva ricevuto la chiamata di emergenza, sta indagando per capire la dinamica della tragedia. Al momento, fanno sapere le autorità della città di Nago, si tiene in considerazione sia la via della morte accidentale ma non si esclude chepossa essere stato vittima di un’aggressione. July 7, 2022 IlYu-Gi-Oh! è ungiapponese, pubblicato in origine sulla rivista Weekly Shonen Jump (1996-2004). Poi divenne una serie, con la casa editrice ...

