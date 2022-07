"È difficile essere il figlio di una sex symbol". Riconoscete questa donna? Instagram in tilt | Foto (Di giovedì 7 luglio 2022) Sabrina Salerno è, senza dubbio, una vera icona. Sex symbol da sempre. Ha fatto sognare intere generazioni e lo scorso anno è tornata in tv a Ballando con le stelle. Ora si racconta al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. In occasione della cover a lei dedicata presenta Luca, suo figlio. La Salerno dice: «È difficile essere il figlio di una sex symbol». Luca, bello come sua madre, ha compiuto da poco 18 anni e, adesso, mamma Sabrina si mostra per la prima volta con il figlio Luca Maria Monti Si tratta di uno scatto esclusivo perché Luca non ama il mondo della tv. «È molto riservato», dice Sabrina Salerno. «Mio figlio Luca non accettava la mia immagine di donna sexy. È l'unica persona che riesca a zittirmi - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Sabrina Salerno è, senza dubbio, una vera icona. Sexda sempre. Ha fatto sognare intere generazioni e lo scorso anno è tornata in tv a Ballando con le stelle. Ora si racconta al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. In occasione della cover a lei dedicata presenta Luca, suo. La Salerno dice: «Èildi una sex». Luca, bello come sua madre, ha compiuto da poco 18 anni e, adesso, mamma Sabrina si mostra per la prima volta con ilLuca Maria Monti Si tratta di uno scatto esclusivo perché Luca non ama il mondo della tv. «È molto riservato», dice Sabrina Salerno. «MioLuca non accettava la mia immagine disexy. È l'unica persona che riesca a zittirmi - ...

