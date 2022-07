Ducati, chi guiderà la moto ufficiale al fianco di Bagnaia il prossimo anno? (Di giovedì 7 luglio 2022) Tre verità incontrovertibili in Ducati. Tre realtà che contribuiranno a costruire il prossimo futuro dalle parti di Borgo Panigale. Francesco Bagnaia resterà nella moto rossa anche nel motomondiale che verrà mantenendo i galloni dell’alfiere, Jack Miller saluterà dopo aver firmato con KTM per le due stagioni e, quindi, un sellino sarà a disposizione dei piloti sotto contratto nelle team satellite. Sì, ma chi potrebbe essere il favorito in questa corsa sfrenata? I nomi forti in lizza sono due, con l’aggiunta del profilo bonus che potrebbe ricoprire il ruolo di outsider: Jorge Martin, Enea Bastianini e Luca Marini stanno battagliando a distanza per prevalere in questa sfida nella sfida. Il primo sembra essere il favorito, ad oggi, ma attenzione al colpo di coda del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Tre verità incontrovertibili in. Tre realtà che contribuira costruire ilfuturo dalle parti di Borgo Panigale. Francescoresterà nellarossa anche nelmondiale che verrà mantenendo i galloni dell’alfiere, Jack Miller saluterà dopo aver firmato con KTM per le due stagioni e, quindi, un sellino sarà a disposizione dei piloti sotto contratto nelle team satellite. Sì, ma chi potrebbe essere il favorito in questa corsa sfrenata? I nomi forti in lizza sono due, con l’aggiunta del profilo bonus che potrebbe ricoprire il ruolo di outsider: Jorge Martin, Enea Bastianini e Luca Marini stbattagliando a distanza per prevalere in questa sfida nella sfida. Il primo sembra essere il favorito, ad oggi, ma attenzione al colpo di coda del ...

