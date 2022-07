Droga e insulti tra le lapidi dei caduti, il video rap sfregia il cimitero di Guerra sul Carso (Video) (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug — I rapper e quell’irrefrenabile spinta a imbrattare con lo sterco del narcisismo social qualsiasi cosa riguardi il sacro (ma sono in buona compagnia): era già capitato al Sacrario di Redipuglia, quando il trapper Justin Owusu aveva vomitato il suo nulla cosmico sulle ossa di 100mila caduti per la Patria (sfregio che gli valse una condanna), è successo con il duo Depra e Senx, che hanno scelto di girare il Video della loro canzoncina rap Tro*e e droghe nel cimitero austroungarico di Aurisina (Trieste) Il Video rap al cimitero di Guerra Tr*e e droghe non mi fanno stare bene, ripetono i due mentre saltellano in canotta tra le 1.934 lapidi dei soldati caduti durante la Prima Guerra mondiale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug — I rapper e quell’irrefrenabile spinta a imbrattare con lo sterco del narcisismo social qualsiasi cosa riguardi il sacro (ma sono in buona compagnia): era già capitato al Sacrario di Redipuglia, quando il trapper Justin Owusu aveva vomitato il suo nulla cosmico sulle ossa di 100milaper la Patria (sfregio che gli valse una condanna), è successo con il duo Depra e Senx, che hanno scelto di girare ildella loro canzoncina rap Tro*e e droghe nelaustroungarico di Aurisina (Trieste) Ilrap aldiTr*e e droghe non mi fanno stare bene, ripetono i due mentre saltellano in canotta tra le 1.934dei soldatidurante la Primamondiale ...

