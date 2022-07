Droandi | ' I medici di base sono rimasti sempre operativi nelle case' - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 7 luglio 2022) LorenzoMeno Usca più lavoro per idi famiglia? Il collegamento è diretto: in tutta la pandemia le unità speciali di continuità assistenziale hanno garantito una presenza costante...

Pubblicità

venti4ore : Droandi: “I medici di base sono rimasti sempre operativi nelle case” -

LA NAZIONE

LorenzoMeno Usca più lavoro per idi famiglia Il collegamento è diretto: in tutta la pandemia le unità speciali di continuità assistenziale hanno garantito una presenza costante nelle ...Intanto idi famiglia per voce del presidente dell'ordine Lorenzogarantiscono il loro impegno, esteso anche a sollecitare i più anziani a non rimandare la quarta dose. E così sia le ... Droandi: "I medici di base sono rimasti sempre operativi nelle case" Il presidente dell’ordine preoccupato della freddezza intorno alla quarta dose "Sembra stia mancando la percezione dell’importanza storica dei vaccini" ...