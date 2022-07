Dramma Maier Cromoplastica | l’azienda ha annunciato la chiusura

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 luglio 2022) Niente di positivo dalla riunione dei sindacati con i rappresentanti della: i rappresentanti dello stabilimento di Verdellino hanno infatti comunicato alla delegazione di Fim Fiom e Uilm la scelta di mettere in liquidazione la società e la nomina dei liquidatori che entreranno in carica fra una settimana. “Purtroppo la società non ha dato altre informazioni rimandando il tutto a quando i liquidatori si saranno insediati “, commenta Mirco Locati, di Fim Cisl Bergamo. Presso i cancelli delsi è tenuta un’assemblea sindacale nella quale i lavoratori hanno espresso tutta l’amarezza della situazione e la rabbia per il mancato riconoscimento alla disponibilità, che i dipendenti hanno sempre dimostrato alla proprietà in tutti questi anni. “Si aspettavano un atteggiamento differente e una maggiore disponibilità al ...