Donare il plasma | come e perché può salvare molte vite

(Di giovedì 7 luglio 2022) La donazione diquella del sangue, ha un’importanza fondamentale perterapie salvavita. Infatti,ci ricorda FIDAS, i medicinaliderivati curanopatologie croniche Con un calo nella raccolta delper la produzione di tali medicinali del 5,4% nei primi cinque mesi dell’anno (fonte: Centro Nazionale Sangue) e il periodo estivo emergono le preoccupazioni dei pazienti per i quali i farmaciderivati costituiscono dei salvavita. A rendere più complesso il quadro generale si deve tener conto della diminuzione di raccolta delnegli Stati Uniti, da cui l’Europa dipende per l’importazione di questo tipo di medicinaliderivati, con conseguente incremento dei ...

Con un calo nella raccolta delper la produzione di tali medicinali del 5,4% nei primi cinque mesi dell'anno ......approccio alla donazione basata sul concetto che non occorre scegliere tra rosso e giallo " e quindi tra sangue e" perché si ha la possibilità di vivere la vita a colori e si può "in ...Genova - 'Prima di andare in vacanza vai a donare sangue, è un gesto da veri supereroi'. È questo il messaggio della campagna estiva di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma: promossa da ...(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - Prima di andare in vacanza vai a donare sangue, è un gesto da veri supereroi. È questo il messaggio della campagna estiva di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plas ...