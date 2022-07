(Di giovedì 7 luglio 2022) Quando, a ridosso della fine del periodo di Pasqua, abbiamo letto che le storiche e variegate uova ‘con la sorpresa dentro’, quest’anno avevano registrato un considerevole calo di vendite, nessuno ha ‘osato’ minimamente pensare che quell’impietoso -11,3% sulle vendite fosse da attribuire al sopravvenuto distacco deglidal cioccolato, quanto invece – complice la crisi economica – dettato dai costi di produzione, che ne hanno fatto un dono spesso ‘proibitivo’., l’Unione Italiana Food: lo scorso anno in Italia ne è stato consumato per un valore di oltre 5 mln di euro Altro che ‘nausea’ da cioccolato! Come stanno invece dimostrando le premesse che accompagnano l’atteso(la giornata mondiale del cioccolato), in programma ...

Pubblicità

team_world : Vinci il concerto di Harry Styles a Torino con Harry's House: al via da domani #1luglio il concorso che ti apre le… - italiaserait : Domani è il ‘World Chocolate Day’, gli italiani continuano ad amarlo, quello al latte supera il fondente - Luxgraph : Di Battista: «E anche oggi il Movimento 5 Stelle esce dal governo domani» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - ZPeppem : RT @LucillaMasini: Oggi è il World Kissing Day. Durante un bacio alla francese si ereditano 80 milioni di batteri dal partner. Quindi doman… - Nicola01915145 : RT @LucillaMasini: Oggi è il World Kissing Day. Durante un bacio alla francese si ereditano 80 milioni di batteri dal partner. Quindi doman… -

Agenzia ANSA

Il duo siciliano VLTRA collabora con Mallin per una nuova release su Glasgow Underground. Dalla loro sinergia tra loro è nata "Our", in uscitasulle principali piattaforme digitali. Negli ultimi anni l'etichetta Glasgow Underground di Kevin McKay si è contraddistinta come una tra le più prestigiose label elettroniche ...In effetti - sebbene questo mondo non sia stato completamente stravolto dall'avvento del- ... lasciando maggiore spazio agli artisti die ai futuri collezionisti. Oltre ai social media, ... Opti Worlds, azzurri ok anche a squadre - ANSA Vela