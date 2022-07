**Dl Aiuti: Gallo (M5S), 'ok fiducia ma servono risposte per proseguire esperienza governo'** (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Noi diamo la fiducia oggi ma attendiamo delle risposte. Ci aspettiamo misure a lungo termine che Aiutino i cittadini. Ci aspettiamo conferma del reddito di cittadinanza senza se e senza ma, il salario minimo, transizione ecologica vera, il superbonus. Sono per noi sono punti fondamentali per costruire il proseguimento di questa esperienza di governo. Sono condizioni imprescindibili". Così Luigi Gallo dei 5 Stelle in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl Aiuti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Noi diamo laoggi ma attendiamo delle. Ci aspettiamo misure a lungo termine cheno i cittadini. Ci aspettiamo conferma del reddito di cittadinanza senza se e senza ma, il salario minimo, transizione ecologica vera, il superbonus. Sono per noi sono punti fondamentali per costruire il proseguimento di questadi. Sono condizioni imprescindibili". Così Luigidei 5 Stelle in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sullaal dl

Pubblicità

fattoquotidiano : Le “risposte concrete” che Giuseppe Conte torna a chiedere anche dopo l’incontro con Mario Draghi arriveranno “sicu… - Linkiesta : Lo sgonfiamento inesorabile dell’avvocato gonfiato Dopo l’ennesima minaccia spuntata, Giuseppe #Conte ha peggiorat… - AlexBazzaro : Dl Aiuti: #Conte ok a fiducia. Vogliamo collaborare (AGI) Finito il disagio. - News24_it : Per il governo il giorno più lungo, la diretta: si tratta sul dl Aiuti e per Draghi faccia a faccia con Conte - la… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Dl Aiuti: alla Camera al via il dibattito sulla fiducia. Conte: 'Sì a Montecitorio, al Senato vedremo' #ANSA https://t.c… -